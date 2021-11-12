Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на четвертом этапе серии Гран-при. Турнир проходит в Токио.

Мишина и Галлямов получили 78,40 баллов за прокат. Это личный рекорд пары.

На втором месте расположился еще один российский дуэт – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Подопечные Этери Тутберидзе потеряли баллы из-за падения девушки с тройного тулупа. Судьи оценили их выступление в 75,79 балла.

Тройку призеров замкнули японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Судьи оценили их выступление в 73,98 балла.

Произвольные программы спортивные пары представят завтра, 13 ноября. Фигуристы выйдут на лед в 06:23 по московскому времени.