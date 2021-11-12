Российские танцоры на льду Софья Шевченко и Игорь Еременко выступили с ритм-танцем на четвертом этапе серии Гран-при. Соревнования проходят в Токио.

Шевченко и Еременко начали выступление под бодрую музыку, затем сменили ее на более спокойную. тема этого сезона у фигуристов – уличные танцы.

Воспитанники Ирины Жук исполнили комбинацию твиззлов – синхронных вращений, с небольшими помарками. Шевченко и Еременко удались две обязательные поддержки. Судьи оценили выступление танцоров в 65,17 балла. 34,81 – за технические элементы и 30,36 за презентацию программы. Дуэт занял промежуточное второе место.

Выступление на Гран-при Японии – дебют пары во взрослом катании.

Лидеры соревнований – Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят во второй разминке под восьмым стартовым номером. Дуэт – чемпионы мира и Европы, серебряные призеры финала Гран-при

Танцоры представят произвольные танцы завтра, 13 ноября. Начало соревнований – в 8:47 по московскому времени.