Появилось видео выступления Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на Гран-при Японии.

Пара начала прокат с с подкрутки четвертого уровня сложности, затем фигуристы чисто исполнили выброс на тройной флип. Далее пара безошибочно исполнила тройной сальхов. Во второй части программы Мишина и Галлямов сделали поддержку наивысшего уровня сложности.

Судьи оценили выступление фигуристов в 78,40 балла. Это личный рекорд дуэта.

На втором месте по итогам короткой программы расположились воспитанники Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Партнерша упала на выбросе с тройного прыжка. Судьи оценили выступление пары в 75,78 балла.

Тройку призеров замкнули Рику Миура и Рюити Кихара из Японии с 73,98 баллами.

Произвольные программы пары представят завтра, в 6:23 по московскому времени.