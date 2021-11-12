«Миннесота Уайлд» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступила «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счетом 2:3. Команды играли на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США).

У победителей шайбы забросили форварды Пол Коттер, Йонас Рендбьерг и Джонатан Маршессо. За «Миннесоту» забивали Джаред Сперджен и Райан Хартман.

Россиянин Евгений Дадонов из «Вегаса» провел на льду 16 минут и 35 секунд и не смог отметиться результативными действиями.

Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов отыграл 16,28 минут и отдал голевую передачу. Россиянин совершил один бросок и пять силовых приемов за матч.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал голевой пар, совершил два броска и один силовой прием.