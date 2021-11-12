Российский фигурист Владимир Морозов, который выступает в парном катании с Евгений Тарасовой, высказался о втором месте в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

Подопечные Этери Тутберидзе получили 75,78 балла по итогам выступления. Лидируют после короткой программы россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они установили личный рекорд, набрав 78,40 балла.

Напомним, Тарасова и Морозов с сезона-2021/2022 тренируются у Этери Тутберидзе.

«Помимо Этери, у нас в команде есть специалисты по парному катанию – целых три, но это командная работа. Катаемся мы отдельно от одиночников, у нас отдельные часы. Она приходит к нам на лед, почти весь день на льду проводит», – заявил Морозов.

Фигурист добавил, что выступление с короткой программой оставило у него не самые хорошие впечатления. Грубая ошибка на прыжке не позволила обновить личный рекорд по оценкам. Морозов и Тарасова расстроены своим выступлением, но попробуют отыграться в произвольной программе.