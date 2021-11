Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили с ритм-танцем на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию. Турнир проходит в японском Токио.

Российские фигуристы катаются под композиции You Can Leave Your Hat On (Joe Cocker) и Brick House (The Commodores). Синицина и Кацалапов сделали синхронные вращения – твиззлы с максимальной скоростью.

Судьи оценили выступление подопечных Александра Жулина в 86,33 балла. Синицина и Кацалапов лидируют по итогам ритм-танца.

Второе место заняли Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США с 86,33 балла.

На третьем расположились представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон. Судьи оценили их выступление в 76,43 балла.

Еще одна пара из России – Софья Шевченко и Игорь Еременко идут на девятом месте.

Дуэты представят произвольные программы завтра, 13 ноября. Начало выступлений – в 8:47 по московскому времени.