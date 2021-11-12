В японском Токио проходить третий этап серии Гран-при по фигурному катанию — NHK Trophy. В 10:10 по московскому времени началась короткая программа у женщин.

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Единственной представительницей России станет Дарья Усачева из группы Этери Тутберидзе. Она выйдет на лед под шестым номером и будет открывать вторую разминку. Изначально на турнир была заявлена еще Александра Трусова, но из-за травмы стопы ей пришлось отказаться от участия.

Претендовать на попадание в число призеров также будут кореянки Ынсу Лим и Ю Ён, американка Алиса Лю и японка Каори Сакамото.