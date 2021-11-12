Сборная России разгромила Кипр в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 6:0. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Счет в матче был открыт на 4-й минуте. Отличился хавбек «Зенита» Александр Ерохин. Ассистировал ему Федор Смолов. Сам форвард «Локомотива» забил на 55-й минуте матча с паса Алексея Миранчука.

На 56-й минуте первый мяч за национальную команду забил футболист «Зенита» Андрей Мостовой с передачи капитана сборной Александра Головина.

На 62-й минуте матча гол забил еще один футболист «Зенита» Алексей Сутормин.

На 82-й минуте отличился Антон Заболотный с передачи Алексея Ионова. Через пять минут форвард ЦСКА отдал голевой пас Ерохину, который оформил дубль в матче.

Подопечные Валерия Карпина сохранили первое место в отборочной группе ЧМ-2022, набрав 22 балла.

Самые яркие моменты матча в фоторепортаже от NVsport.