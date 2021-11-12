Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль обошел нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги.

Драйзайтль забросил 12 шайб в 12 матчах. Овечкин опустился на вторую позицию. В его активе 11 шайб, но Александр провел 13 матчей в текущем сезоне. На третьем месте в гонке снайперов идет американец Кайл Коннор из «Виннипег Джетс». Он забросил 10 шайб в 13 матчах.

Все хоккеисты провели свои матчи в НХЛ сегодня. Овечкин принимал участие в матче с «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась со счетом 2:0. Александр записал в свой актив результативную передачу, но не забил ни одной шайбы.

Драйзайтль забросил две шайбы в матче против «Бостона Брюинз» (5:3).

Американец Кайл Коннор забил гол в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Его команда выиграла со счетом 4:1.