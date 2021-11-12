Вчера, 11 ноября, состоялся отборочный матч к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Матч должен был запомниться зрителям, несмотря на отсутствие забитых мячей. После финального свистка судьи на поле выбежала маленькая девочка. Она хотела обняться с кумиром — 36-летним португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он не смог отказать своей поклоннице.

Сборная Португалии идет на первом месте группы А. Второе занимает сборная Сербии. В активе обеих команд по 17 очков, но португальца располагаются выше по дополнительным критериям. В заключительном туре сборные Сербии и Португалии встретятся в Лиссабоне.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.