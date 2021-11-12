Американская фигуристка Алиса Лю выступила с короткой программой на четвертом этапе Гран-при Японии. Турнир проходит в Токио.
Американка упала с тройного акселя в начале программы. Она не докрутила прыжок, конек слетел с ребка, и Алиса упала. Затем чисто исполнила тройной флип. Во второй части программы Алиса Лю чисто исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп.
Судьи оценили выступление фигуристки в 67,72 балла. Алиса Лю заняла промежуточное второе место. Лидирует Мана Кавабе, представляющая Японию.
Россиянка Дарья Усачева получила травму на разминке и снялась с турнира.
Алиса Лю – бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2020 года, серебряный призер финала Гран-при среди юниоров и двукратная чемпионка США.
Произвольные программы спортсменки представят завтра, 13 ноября. Начало – в 10:40 по московскому времени.
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