Американская фигуристка Алиса Лю выступила с короткой программой на четвертом этапе Гран-при Японии. Турнир проходит в Токио.

Американка упала с тройного акселя в начале программы. Она не докрутила прыжок, конек слетел с ребка, и Алиса упала. Затем чисто исполнила тройной флип. Во второй части программы Алиса Лю чисто исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп.

Судьи оценили выступление фигуристки в 67,72 балла. Алиса Лю заняла промежуточное второе место. Лидирует Мана Кавабе, представляющая Японию.

Россиянка Дарья Усачева получила травму на разминке и снялась с турнира.

Алиса Лю – бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2020 года, серебряный призер финала Гран-при среди юниоров и двукратная чемпионка США.

Произвольные программы спортсменки представят завтра, 13 ноября. Начало – в 10:40 по московскому времени.