Каори Сакамото выиграла короткую программу на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. Турнир проходит в Токио.

Первое место по итогам первого дня выступления заняла Каори Сакамото из сборной Японии. Она получила 76,56 балла по итогам короткой программы.

На втором месте расположилась еще одна представительница сборной Японии Мана Кавабе. Судьи оценили выступление фигуристки в 73,88 балла.

Тройку призеров замкнула Ю Ен из Южной Кореи. Она получила 68,08 балла за прокат.

Россиянка Дарья Усачева, которая должна была выступать первой во второй части программы, упала с тройного флипа на разминке. Со льда ее унесли на руках.

Фигуристки выступят с произвольной программой завтра, 13 ноября. Начало – в 10:40 по московскому времени.