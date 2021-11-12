Хореограф Даниил Глейхенгауз обратился к болельщикам с просьбой поддержать фигуристку Дарью Усачеву, получившую травму на этапе Гран-при в Токио (Япония).

Усачева должна была открывать вторую группу участниц. На шестиминутной разминке перед короткой программой она упала с тройного флипа и получила повреждение. Дарья в слезах подъехала к бортику, после чего врач унес ее со льда на руках.

Спортсменка была вынуждена сняться с соревнований. Глейхенгауз, комментировавший турнир на Первом канале, попросил поклонников написать Дарье в «Инстаграме» слова поддержки, поскольку она сильно переживает из-за случившегося.

Победительницей короткой программы стала японка Каори Сакамото. От России не выступал никто, так как Усачева была единственной заявленной участницей.