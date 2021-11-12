В России за последние сутки выявили 40 123 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 3466 – без клинических проявлений.

В Москве коронавирусом заразились 5183 человека, в Санкт-Петербурге – 3421, в Московской области – 2726.

С начала пандемии специалисты зарегистрировали 8 992 595 случаев заражения COVID-19.

За весь период врачи выписали по выздоровлению 7 720 962 человека.

За последние сутки не справились с болезнью 1235 инфицированных. За период сначала пандемии умерло 252 926 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что специалисты провели более 215,6 миллионов лабораторных исследований на COVID-19. Из них 714 тысяч – на прошедшие сутки.

Под наблюдением врачей остаются 1 953 466 человек.