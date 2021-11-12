Появилось видео, на котором российскую фигуристку Дарью Усачеву уносят со льда на руках.

Девушка получила травму на разминке перед выступлением с короткой программой на этапе Гран-при в Японии. Она пыталась сделать тройной флип, упала на лед и с трудом встала. Девушку унесли к медикам на руках.

Первое место по итогам короткой программы заняла хозяйка льда Каори Сакамото из сборной Японии. Судьи оценили ее выступление в 76,56 балла.

Почти на три балла от нее отстала соотечественница Мана Кавабе (73,88).

Тройку призеров замкнула Ю Ен из Южной Кореи. Судьи оценили ее выступление в 68,08 балла.

Фигуристки представят произвольные программы завтра, 13 ноября. Трансляция начнется в 10:40 по московскому времени.