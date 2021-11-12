Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, что выступления Даниила Медведева мотивируют его.

«Мотивирует ли меня конкуренция с Медведевым? Да, причем очень сильно», – заявил Рублев.

Андрей добавил, что борьба Даниила с доминированием «Большой тройки» в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в теннисе, заставляет его поверить в свои силы. Рублев считает, что они с Медведевым взаимно мотивируют друг друга.

Андрей Рублев – пятая ракетка мира. Даниил Медведев располагается на второй строчке рейтинга АТР. Россияне встречались пять раз. Рублев одержал единственную победу только в недавнем турнире в Цинциннати (2:6, 6:3, 6:3).

В воскресенье начинается Итоговый турнир АТР, в котором примут участие Андрей и Даниил.