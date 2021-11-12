В японском Токио продолжается четвертый этап Гран-при по фигурному катанию – NHK Trophy. Сегодня, 12 ноября, в 13:00 по московскому времени стартует короткая программа у мужчин.

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Сборную России на турнире представляют Макар Игнатов и Александр Самарин. Всего на соревнованиях в Японии выступят 11 фигуристов.

Макар Игнатов выйдет на лед под пятым номером. Он завершает первую разминку. Игнатов – серебряный призер чемпионата России, победитель этапа международной серии «Challenger» Nebelhorn Trophy.

Александр Самарин выступит под девятым номером во второй разминке. Самарин – серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, обладатель бронзы юниорского чемпионата мира, победитель этапа Гран-при 2019 года в Москве .

Произвольные программы фигуристы представят завтра, 13 ноября. Начало – в 13:35 по московскому времени.