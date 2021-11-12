На Гран-при Японии по фигурному катанию стартовала короткая программа. В ней примут участие два российских спортсмена.

Макар Игнатов выйдет на лед в первой разминке под пятым номером. Фигурист – победитель этапа международной серии «Challenger» Nebelhorn Trophy 2019 года.

Александр Самарин начнет выступление под девятым номером во второй разминке. Фигурист – серебряный призер чемпионата Европы 2019 года. В 2017 году Самарин завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира. В 2019 году Александр в составе команды занял третье место на чемпионате мира.

Всего на турнире выступят 11 спортсменов. За первое место будут бороться американцы Винсент Чжоу, Томоки Хиватаси, японец Сема Уно и другие фигуристы.

Произвольные программы фигуристы представят завтра, 13 ноября. Выступления начнутся в 13:35 по московскому времени.