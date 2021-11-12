Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.

Источник сообщает, что медики провели исследования и заключили, что проблемы с сердцем у форварда намного серьезней, чем ожидалось. Врачи даже заявили, что футболист может никогда не вернуться на поле.

Напомним, Агуэро заменили в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Представители команды сообшили, что аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча говорили, что Агуэро хорошо себя чувствует.

Проведенное позже обследование выявило серьезные проблемы. Форвард пропустит минимум три месяца.