Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, как тренируется чемпионка Европы Алена Косторная.

«После того, как я вернулся из Италии, мы потренировались несколько дней. Алена очень хорошо работает, никаких вопросов к ней нет. С настроением катает программы», – заявил Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Хореограф добавил, что если фигуристка делает в произвольной программе первым элементом тройной аксель – двойной тулуп, то потом прыгает аксель еще раз. Только делает она его в два оборота. А если Косторная ошибается на тройном акселе, то по ходу программы делает другой прыжок. Иначе судьи просто поставят повторение элемента и не учтут каскад в прокате.

Напомним, ранее Глейхенгауз жаловался на проблемы с дисциплиной Алены Косторной.