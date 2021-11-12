Двоюродного брата известного на весь мир бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова задержали накануне в Москве. Усман Нурмагомедов дал показания из-за наезда на полицейского.

23-летний Усман наделал шуму своим поведением. В четверг, 11 ноября, в Каспийске (Дагестан) на въезде в аэропорт сотрудники полиции приметили тонированный черный автомобиль Toyota Camry, на котором отсутствовали номерные знаки.

Остановить машину у правоохранителей не получилось, потому что иномарка ненадолго притормозила, после чего резко начала снова набирать скорость. В итоге автомобиль сбил полицейского — правоохранителя увезли в больницу с травмами головы, передает «Комсомольская правда».

Брошенная машина

Иномарку после происшествия обнаружили брошенной возле аэропорта. Когда была установлена личность водителя, мужчина уже успел улететь в московский аэропорт Шереметьево — там после посадки воздушного судна и задержали подозреваемого.

«По ориентировке коллег из Каспийска в аэропорту Шереметьево был задержан пассажир. Он подозревается в совершении наезда на сотрудника полиции. Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор», — сообщили изданию в транспортной полиции по ЦФО.

Почему виноват Нурмагомедов?

Личность водителя удалость установить по серийному номеру брошенной машины, а также по записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Махачкалы. На 24 часа были задержаны двое: 23-летний Усман Нурмагомедов и его близкий друг Камал Идрисов.

Сейчас полиция выясняет, кто из двоих друзей был за рулем и сбил полицейского, после этого будет решаться вопрос о мере пресечения. В Дагестане уже возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», максимальное наказание по которой — до 10 лет колонии.