Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил на пост ирландского бойца Конора Макгрегора. Ранее он засомневался в боксерских навыках россиянина.

33-летний ирландец заявил, что разбил бы защиту Яна.

«Давай перейдем к делу, если ты реально готов драться. Неважно по каким правилом – бокс или ММА – меня не интересуют вес и правила. Ставлю, что ты просто не придешь», – заявил Ян в своем твиттере.

28-летний Петр Ян 30 октября единогласным решением судей одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267. Россиянин одержал 16 побед в ММА и дважды проиграл.

Последний бой Макгрегора состоялся 10 июля на UFC 264. Он проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье. Конор одержал 22 победы и 6 поражений в ММА.