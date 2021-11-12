Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результаты матчей отбора на ЧМ-2022 с национальной командой России.

«Сборная России – это качественная команда, которая выиграла последние пять матчей, хотя и не играла с кем-то сильнее Словакии и Словении. Честно говоря, я ожидал, что русские где-то оступятся», – заявил Далич.

Главный тренер сборной Хорватии считает, что нехватка очков для досрочного выхода на ЧМ-2022 обеспечила интенсивную подготовку игрокам команды. Это хорошо отразилось на их физической форме.

Далич отметил и главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он оценил обновление состава национальной команды и появление молодых игроков в игре.

В заключительном матче отбора на ЧМ-2022 сборная России на выезде сыграет с Хорватией. Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 по мск.