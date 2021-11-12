Макар Игнатов выступил с короткой программой на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио.

Российский спортсмен чисто исполнил четверной тулуп в начале программы,

затем сделал каскад четверной тулуп + тройной тулуп с небольшой помаркой на приземлении первого прыжка. Далее Игнатов чисто прыгнул тройной аксель. Судьи оценили выступление фигуристка в 90,54 балла. Спортсмен занял промежуточное первое место.

На турнире выступают 11 фигуристов. Среди них есть еще один россиянин – Александр Самарин. Он выступит четвертым во второй разминке.

За первое место турнира борются Винсент Чжоу из США, Сема Уно из Японии и другие спортсмены.

Произвольные программы фигуристы представят завтра, 13 ноября. Начало – в 13:35 по московскому времени.