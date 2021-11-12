Российский фигурист Александр Самарин выступил с короткой программой на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Токио.

Самарин чуть не упал с четверного лутца в начале программы. Он коснулся руками льда. Затем Самарин прыгнул каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Тройной аксель во второй части программы тоже дался нелегко. Спортсмену пришлось сильно согнуть ноги, чтобы устоять на приземлении.

Судьи оценили выступление фигуриста в 84,32 балла. Самарин занял промежуточное пятое место.

Всего в соревнованиях принимают участие 11 спортсменов. Среди них есть еще один представитель сборной России – Макар Игнатов.

Фигуристы представят произвольные программы завтра, 13 ноября. Начало – в 13:35 по московскому времени.