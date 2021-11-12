Российская фигуристка Дарья Усачева получила перелом бедра на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. Турнир проходит в Токио.

Спортсменка из группы Этери Тутберидзе упала на разминке при приземлении с тройного флипа. Со льда ее уносили на руках. Девушка была в слезах.

Напомним, ранее из-за травмы с Гран-при Японии снялась еще одна воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова. Она получила перелом стопы.

Первое место по итогам короткой программы завоевала Каори Сакамото из Японии. Она получила 76,56 балла.

На втором расположилась Мана Кавабе с 73,88 балла.

Тройку призеров замкнула Ю Ен из Южной Кореи с 68,08 балла.

Произвольные программы фигуристки представят завтра, 13 ноября. Начало – в 10:40 по московскому времени.