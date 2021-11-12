Мужчины завершили выступления с короткими программами на четвертом этапе Гран-при в Японии. Турнир проходит в Токио.

Первое место по итогам прокатов занял хозяин льда Шома Уно, представляющий сборную Японии.

На второй строчке расположился Винсент Чжоу из сборной США.

Тройку призеров замкнул Чха Джунхван из Южной Кореи.

Два представителя сборной России Макар Игнатов и Александр Самарин заняли четвертое и седьмое места соответственно.

У женщин короткую программу также выиграла представительница сборной Японии Каори Сакамото. Второе место заняла Мана Кавабе, замкнула тройку призеров Ю Ен.

Борьба за первое место у одиночников продолжится завтра, 13 ноября. Мужчины начнут выступления в 13:35 по московскому времени.