Олимпийская чемпионка , неоднократная чемпионка мира и Европы в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о переломе бедра у фигуристки Дарьи Усачевой. Спортсменка получила травму на разминке перед выступлением на Гран-при Японии.

«Если это перелом бедренного сустава, то это замена сустава. Это быстрое восстановление. Она не первая и последняя из спортсменов, кому делают такие операции», – сказала Бестемьянова.

Известно, что олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы Алексей Ягудин завершил карьеру из-за проблем с тазобедренным суставом. Сверхнагрузки привели к тому, что кость заменили на титановую.

Ягудин рассказывал, что пытался вернуться в спорт. Он восстановил тройные прыжки после операции, но четверные сделать так и не смог.