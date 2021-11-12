В финском Муонио на лыжном турнире категории FIS прошел мужской спринт классическим стилем.

Победу в финальном заезде одержал россиянин Сергей Устюгов. Второе место занял его соотечественник Александр Терентьев, отставший на 0,01 секунды. Тройку призеров замкнул Федерико Пеллегрино из Италии. Он проиграл 0,5 секунды лидеру.

До полуфинала за победу боролись пять россиян. Однако в финальный забег смогли пробиться только Устюгов и Терентьев.

С россиянами соперничали норвежцы Эрик Вальнес, Торгейр Сулен Ховланд и Вебьерн Мон.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты соревнований. Он заявил, что доволен выступлением Терентьева и возвращением Терентьева в основной состав команды.

Первая гонка Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 26 ноября.