Представитель Федерации фигурного катания на коньках России рассказал о травме Дарьи Усачевой. Спортсменка получила повреждение на разминке перед выступлением на Гран-при в Токио.

Источник сообщил, что во время выполнения прыжка у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. В Федерации фигурного катания заявили, что такая травма характерна для спортсменов в возрасте 13 — 17 лет.

«Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности», – заявили в ФФККР.

Дарья Усачева – вторая спортсменка из группы Этери Тутберидзе, которая получила травму в этом месяце. Ранее у Александры Трусовой случился перелом одной из костей стопы.