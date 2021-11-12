Полузащитник турецкого «Фенербахче» Димитриос Пелкас может перейти в московское «Динамо» за 8 млн евро. Игра греческого футболиста заинтересовала российский клуб.

По информации CNN Turk, сумма трансфера приближена к восьми млн евро. Именно такие деньги готовы за него отдать в «Динамо». Сделку могут совершить в ближайший переходный период в январе. Представители московского клуба уже связывались с агентом грека.

Источник отмечает, что у Пелкаса есть конфликт с главным тренером «Фенербахче» Витором Перейрой. Представители «Динамо» уже контактировали с агентом Пелкаса.

В текущем сезоне греческий футболист сыграл в 11 матчах, но не отметился результативными действиями. После 12-го тура в турецкой Суперлиге «Фенербахче» идет на седьмом месте с 20 очками.