Футбольный специалист Алексей Стрепетов поделился мнением о победе национальной сборной над Кипром и рассказал о сложностях предстоящего и решающего матча с Хорватией.

Накануне, 11 ноября, в Санкт-Петербурге сборная России обыграла Кипр со счетом 6:0. Александр Ерохин открыл счёт в матче на 4-й минуте, он же забил и финальный мяч на 87-й. Помимо него отличились Фёдор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (56-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).

«Хорошо, что в перерыве Валерий Карпин встряхнул команду, и во втором тайме россияне смогли сыграть сильнее. Удалось быстро забить второй гол, и после этого сборная Кипра, которая и так приехала без мотивации, совершенно прекратила сопротивление», – цитирует Стрепетова «Петербургский дневник».

Экс-футболист добавил, что сборная Хорватии будет максимально мотивирована, также им будет гарантирована мощная поддержка болельщиков. Он признает более высокий уровень игроков у соперников, отмечая их опыт в сильных европейских чемпионатах.

Решающий матч для сборной России с командой Хорватии в отборе к чемпионату мира 2022 года пройдет 14 ноября в Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.