Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление женской и мужской команды на спринтерских гонках на турнире в Муонио (Финляндия).
По его словам, первый старт прошел достаточно неплохо.
«Если говорить про Непряеву, то в финале сделала кучу тактических ошибок, которые исправить не смогла. Это не позволило ей быть выше в финальном забеге.
Что касается Терентьева, то он молодец, показал хороший уровень, боролся. Устюгов возвращается в обойму. Дорогого стоит побеждать таких сильных гонщиков, как Пеллегрино, Вальнес», – цитирует Бородавко Чемпионат.
Специалист добавил, что эти победы должны вселить определённую уверенность на следующие турниры.
Напомним, в мужском спринте классическим стилем победу в финальном заезде одержал россиянин Сергей Устюгов. Второе место занял его соотечественник Александр Терентьев, отстав на 0,01 секунды. Среди женщин Наталья Непряева осталась пятой.
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