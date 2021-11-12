Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление женской и мужской команды на спринтерских гонках на турнире в Муонио (Финляндия).

По его словам, первый старт прошел достаточно неплохо.

«Если говорить про Непряеву, то в финале сделала кучу тактических ошибок, которые исправить не смогла. Это не позволило ей быть выше в финальном забеге.

Что касается Терентьева, то он молодец, показал хороший уровень, боролся. Устюгов возвращается в обойму. Дорогого стоит побеждать таких сильных гонщиков, как Пеллегрино, Вальнес», – цитирует Бородавко Чемпионат.