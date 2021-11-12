Норвежский биатлонист Йоханнес Бё не выйдет на старт традиционных гонок в Шушене. Перед началом сезона у спортсмена обнаружилась простуда.

По информации NRK, биатлонист отказался от выступления из-за плохого самочувствия. При этом он намерен начать сезон спустя две недели на Кубке мира в Швеции.

Соревнования в Шушене запланированы 13-14 ноября. В низ примут участие биатлонисты сборных Норвегии, Франции и Чехии. В 2020 году турнир был отменён из-за коронавируса.

Йоханнес Бе является действующим олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на 20 км, а также двукратным призером Игр. Норвежец трижды становился лучшим по итогам сезонов.

Первый этап Кубка мира в сезоне-2021/22 начнется 27 ноября в Эстерсунде (Швеция). Ранее стало известно, как по итогам стартов распределятся квоты на Олимпийские Игры в Пекин.