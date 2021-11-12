Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал обстоятельства, при которых может состояться поединок между Петром Яном и ирландцем Конором Макгрегором. По его словам, у иностранца уже появляются сложности.

«В своём сообщении Макгрегор уже пытается затянуть Яна на свою территорию, в Ирландию. Это говорит о том, что Конор не уверен в себе. В данной ситуации не Макгрегор нужен Яну, а наоборот», – цитирует Минакова Чемпионат.

Спортсмен добавил, что противостояние россиянина и ирландца потенциально интересное. Оба бойца достаточно харизматичные личности. Минаков считает, что у Петра есть всё, чтобы стать более популярным, чем Макгрегор.

Напомним, Петр Ян 30 октября единогласным решением судей одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267. Россиянин одержал 16 побед в ММА и дважды проиграл.