Полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия продолжает интересовать «Милан». Больше внимания футболист привлек после дубля в матче со Швецией (2:0) в отборе чемпионата мира-2022.

Итальянский сайт Calciomercato.com сообщает о пристальном наблюдении «Милана» за грузинским вингером.

Матч с Швецией прошел накануне, 11 ноября, в Батуми (Грузия). Кварацхелия поразил ворота на 61-й и 77-й минуте. Гости не отметились точными ударами в створ.

В текущем сезоне футболист провёл 14 матчей за казанский клуб. Он забил гол и отдал две результативные передачи. В 11 матчах за Грузию спортсмен забросил пять мячей и отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с «Рубином» действует до конца июня 2024 года.