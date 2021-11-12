Экс-игрок киевского «Динамо» Артём Милевский сравнил уровень российской и украинской футбольных сборных. По его словам, подопечные Александра Петракова выглядят лучше команды Валерия Карпина.

Бывшего игрока не впечатлили матчи российской сборной и национальной лиги.

«Сборная Украины вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что они делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, — это чуть другое» — сказал Милевский в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Также он был бы рад увидеть игру сборных в одной группе на международных турнирах.

Напомним, в сентябре 2021 года Артём Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры. Он много лет играл в киевском «Динамо». Последним его клубом был украинский «Минай».