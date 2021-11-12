Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче отбора к ЧМ-2022 с Кипром (6:0). По его словам, игрок начал выступать стабильно, но его рано сравнивать с легендарным Игорем Акинфеевым.

Во вчерашней встрече с Кипром при счете 1:0 Сафронов отразил удар головой с близкой дистанции. Соперники так и не смогли забить в этой игре.

Канчельскис считает, что сейчас Сафонов железно номер один среди вратарей в команде.

Напоминает ли мне Сафонов молодого Акинфеева? С Игорем Матвея пока рано сравнивать. Акинфеев стабильно играл в воротах сборной на высоком уровне. Игр 15 пройдет у Матвея, тогда можно будет говорить», – приводит слова Канчельскиса Sport24.

Решающий матч сборной России с Хорватией пройдет в воскресенье, 14 ноября, в Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.