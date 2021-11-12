Спортивный врач Никита Карлицкий прокомментировал травму Дарьи Усачёвой на этапе Гран-при в Токио (Япония) по фигурному катанию. Специалист подчеркнул серьезность повреждения и не назвал точных сроков восстановления.

Усачёва получила травму на раскатке перед своим выступлением в короткой программе. Спортсменка из группы Этери Тутберидзе упала на приземлении с тройного флипа. Со льда ее уносили на руках.

«По поводу восстановления говорить трудно, слишком много нюансов. В любом случае восстановление будет больше, чем после перелома той же пятой плюсневой, как у Трусовой. Это не перелом кости в общепринятом понимании, а отрыв кусочка, к которому прикрепляются мышцы. К сожалению, это нередкая травма у фигуристов», – цитирует Карлицкого Чемпионат.

Эксперт добавил, что в среднем лечение занимает три-пять месяцев и при консервативном, и при оперативном варианте.

Напомним, этап Гран-При Японии по фигурному катанию проходит в Токио с 12 по 14 ноября. Страну также представляют Макар Игнатов и Александр Самарин, еще несколько номеров покажут российские спортивные и танцевальные пары.