Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам из Израиля впервые выйдет на соревнования после скандальной победы на Играх в Токио.

Известно, что 20 ноября спортсменка примет участие в традиционном гимнастическом шоу Euskalgym Gala в Бильбао (Испания).

По информации организаторов, там также будут соревноваться россиянка Александра Солдатова, белоруски Алина Горносько и Екатерина Галкина, болгарка Боряна Калейн, украинки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко.

Дополнительно они сообщили об участии сборной Болгарии в групповых упражнениях. Они так же, как и Ашрам, неожиданно оказались на первой ступени пьедестала в олимпийском Токио.

Напомним, в текущем сезоне выступления российских гимнасток отмечались судейскими скандалами. Таким образом, в финале Олимпийских Игр победу одержала Линой Ашрам. Далее израильтянка пропустила чемпионат мира, где ситуация с оцениванием комбинаций неоднократно повторялась.