Североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер заявил, что канадская сборная планирует участие в Кубке Первого канала в 2021 году.

По его словам, национальная команда хочет выступать на международных турнирах. При этом федерация внимательно относится к ограничениям по коронавирусу.

«Канада планирует послать команду на Кубок Первого канала, а также на Кубок Шпенглера. На турнире в России Канада будет использовать преимущественно игроков КХЛ», – цитирует Дрегера TSN.

Кубок Первого канала запланирован на декабрь 2021 года. В нем примут участие от четырех до шести команд. Действующим победителем является сборная России.

Олимпийский турнир в Пекине состоится с 9 по 20 февраля 2022 года.