Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон упустит пять мест на стартовой линии в воскресной гонке Гран-при Бразилии. Британцу вновь поменяли двигатель в болиде.

По информации сайта Международной автомобильной федерации (FIA), положение многократного чемпиона Формулы-1 ухудшится в финальной гонке уик-энда по техническим причинам. На его машине был заменен двигатель внутреннего сгорания в пятый раз при трех возможных.

По правилам чемпионата, первая замена отбирает у пилота десять мест на старте, последующие – по пять, при особых условиях.

Напомним, сегодня, 12 ноября, состоится квалификация Гран-при Бразилии. Заезд начнется в 22:00 по московскому времени. Итоговая гонка пройдет в воскресенье, 14 ноября.

Пока общий зачёт возглавляет Макс Ферстаппен из «Ред Булла», на его счету 312,5 балла. На втором месте идет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5). Замыкает тройку лучших ещё один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (185).