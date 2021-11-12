Петербургский баскебольный клуб «Зенит» сегодня, 12 ноября, сыграет против греческой команды «Олимпиакос» в регулярном чемпионате Евролиги.

Игра состоится на площадке спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча «Зенит» — «Олимпиакос» будет доступна здесь:



Команды дважды встречались друг с другом в прошлом сезоне в регулярном чемпионате Евролиги. Петербургский «Зенит» оба раза проиграл греческому «Олимпиакосу» — со счётом 61:75 в гостях и со счётом 66:75 дома.

В текущем розыгрыше Евролиги «Зенит» идет на седьмом месте, их соперники входят в топ-3. В предыдущем матче клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над действующим чемпионом «Анадолу Эфес».