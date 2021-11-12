Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу с греческим «Олимпиакосом» в девятом туре регулярного чемпионата Евролиги.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке спорткомплекса «Юбилейный», прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В прошлом сезоне команды дважды встречались друг с другом в регулярном чемпионате Евролиги. Петербургский «Зенит» оба раза уступал греческому «Олимпиакосу» — со счётом 61:75 в гостях и с результатом 66:75 дома.

В текущем розыгрыше Евролиги «Зенит» идет на седьмом месте, их соперники занимают третью позицию. В предыдущем матче клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над действующим чемпионом Евролиги «Анадолу Эфесом».

Сегодня, 12 ноября, в еврокубковых играх также встретятся: «Фенербахче» и «Олимпия Милан», «Монако» и «Бавария», «Реал Мадрид» и «Жальгирис».