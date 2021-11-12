Хоккейный тренер Сергей Зубов стал исполняющим обязанности главного тренера сборной России в матче с командой Швеции в рамках второго тура Кубка Карьяла. Смена произошла из-за отъезда главного специалиста Олега Браташа.

Известно, что руководитель покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

«К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу», – приводит слова Браташа РИА Новости.

Эксперт отметил, что Зубов будет осуществлять общее управление игрой, нападающими и большинством. За защитниками будет следить Александр Титов, а Юрий Жданов присмотрит за сменами.

Сборные России и Швеции сыграют 13 ноября в 15:00 по московскому времени. В прошлом матче национальная команда проиграла Финляндии со счетом 0:3.