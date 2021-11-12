Российская Конькобежка Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль в спринте на 500 метров. В призы она попала на первом этапе Кубка мира в польском Томашове.

Победу одержала американка Эрин Джексон, спортсменка финишировала с рекордом трека. Второй стала Нао Кодайра из Японии. В шаге от медалей остановилась российская чемпионка мира Ангелина Голикова.

В аналогичной дисциплине у мужчин первенствовал китаец Синьюй Гао. Российские конькобежцы Виктор Муштаков и Артём Арефьев заняли шестое и седьмое места, соответственно. Рекордсмен мира Павел Кулижников остался 20-м на этом турнире.

Далее с 19 по 21 ноября пройдет этап в норвежском Ставангере, соревнования в Солт-Лейк-Сити запланированы на 3-5 декабря, в Калгари — на 10-12 декабря.