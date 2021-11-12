Национальная сборная России по самбо выиграла семь медалей в первый день чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан). Среди них – одна победа в боевой дисциплине.

Единственное золото для команды на старте соревнований взял Расул Магомедов. Он выступил в категории до 98 кг в боевом самбо. В следующей весовой подгруппе серебряным призером стал Денис Гольцов.

Вторые места также заняли Саян Хертек (до 58 кг) и Светлана Уварова (до 59 кг). Бронзовые награды выиграли Александр Глуховских (до 64 кг), Мария Молчанова (до 50 кг) и Алия Биккужина (до 54 кг). Все они соревновались по правилам спортивного самбо.

По итогам первого дня соревнований российская команда находится на третьем месте в медальном зачете. Лидирует в этом рейтинге Казахстан, вторая – сборная Белоруссии. Старт завершится 15 ноября.