Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завершил первую тренировку на Гран-при Бразилии Формулы-1 с лучшим временем. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 20-м.

В свободной практике на автодроме «Интерлагос» вторым приехал лидер текущего чемпионата, гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку замкнул его товарищ по команде Серхио Перес.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас» показал 20-е время. Таким образом, он стал последним в этом заезде. Его партнер по команде Мик Шумахер отметился 16-м результатом.

Ранее стало известно, что в итоговой гонке уик-энда Хэмилтон на стартовой линии потеряет пять позиций по техническим обстоятельствам.

Квалификация бразильского этапа состоится сегодня, 12 ноября. Гонка начнется в 22:00 по московскому времени.