Молодёжная сборная России по хоккею на тренировке. Фото: ФХР

Молодёжная сборная России по хоккею на тренировке. Фото: ФХР

Молодежная сборная России одержала победу над сверстниками командой из Финляндии на Турнире четырех наций. Матч в Швеции завершился со счетом 6:3.

В соревнованиях принимают участие игроки не старше 20 лет.

В составе победителей дублем отличились Александр Пашин из «Тороса» и Данила Юров из «магнитки». По одной шайбе забросили защитник «СКА 1946» Илья Иванцов и форвард московского «Динамо» Иван Дидковский.

В составе соперников отметились Каспер Пуутио, Юусо Мяенпя и Иивари Сяккинен.

В следующей игре сборная России встретится с Чехией 13 ноября. Их оппоненты проведут матч с шведами.

Молодежные сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии являются постоянными участниками турнира. Иногда к участию подключаются и другие команды. В течение сезона проводится несколько этапов турнира – в августе, в ноябре и в апреле.