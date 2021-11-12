Молодежная сборная России одержала победу над сверстниками командой из Финляндии на Турнире четырех наций. Матч в Швеции завершился со счетом 6:3.
В соревнованиях принимают участие игроки не старше 20 лет.
В составе победителей дублем отличились Александр Пашин из «Тороса» и Данила Юров из «магнитки». По одной шайбе забросили защитник «СКА 1946» Илья Иванцов и форвард московского «Динамо» Иван Дидковский.
В составе соперников отметились Каспер Пуутио, Юусо Мяенпя и Иивари Сяккинен.
В следующей игре сборная России встретится с Чехией 13 ноября. Их оппоненты проведут матч с шведами.
Молодежные сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии являются постоянными участниками турнира. Иногда к участию подключаются и другие команды. В течение сезона проводится несколько этапов турнира – в августе, в ноябре и в апреле.
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