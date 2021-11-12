Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова одержали победу на соревнованиях категории WTA-250 в Линце (Австрия) в парном разряде.

В итоговом матче Дзаламидзе и Рахимова обыграли китаянок Ван Синьюй – Чжэн Сайсай со счётом 6:4, 6:2. Матч продлился 1 час и 18 минут.

Россиянки не отметились эйсами и допустили три двойные ошибки. Их соперницы трижды подали навылет и совершили столько же ошибок на подаче. Дзаламидзе и Рахимова также реализовали 3 из 10 брейк-пойнтов, китайские атлеты не воспользовались своими двумя попытками.

Ранее, в конце октября, Рахимова и Дзаламидзе проиграли в полуфинале ВТБ Кубка Кремля в парном разряде. Там они уступили Надежде Киченок (Украина) и Ралуке Олару (Румыния).

Австрийский турнир продолжится финалом в одиночном разряде между американкой Элисон Риске и румынкой Жаклин Кристиан.